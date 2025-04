Cina | Guangdong sviluppa produzione di robot industriali

Un membro dello staff sincronizza le azioni dei robot presso la Leju robotics a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 27 marzo 2025. La produzione di robot industriali del Guangdong ha superato le 240.000 unita' nel 2024 con un aumento del 31,2% su base annua, posizionandosi al primo posto nel Paese per cinque anni consecutivi, secondo il dipartimento dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione della provincia. Un robot educativo fotografato durante un'esposizione presso l'azienda tecnologica UBTECH a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 26 marzo 2025.

