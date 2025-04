Dayitalianews.com - Una vincita che ti cambia la vita: gratta un biglietto della serie 20X da 5 euro e scopre di averne vinti 500mila… La fortunatissima giocata nel Roxy bar di Isoletta d’Arce

un 20X ela sua500 milaUn colpo di fortuna da mezzo milione diha reso indimenticabile la giornata di un cliente delBar di, frazione di Arce in provincia di Frosinone. Ilvincente,“20X”, è costato appena 5. Una voltato il tagliando e scoperta la somma, il fortunato si è recato direttamente in banca per avviare l’accredito.La confermae la gioia dei titolariLa notizia è arrivata in maniera ufficiale ai titolari del locale, Noemi e Daniele Elsi, che nel pomeriggio di mercoledì hanno ricevuto la comunicazione da Lotterie Nazionali. “Siamo contenti quando qualcuno realizza un sogno, speriamo che questa somma venga utilizzata nel migliore dei modi”, hanno dichiarato i due.Una ricevitoria da record: ilBar colleziona vinciteNon si tratta di un caso isolato.