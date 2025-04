Yamal finge di essere infortunato per far entrare Ansu Fati | non giocava da oltre tre mesi

Yamal contro il Borussia Dortmund nasconde una motivazione nobile: lo spagnolo ha finto un infortunio per permettere ad Ansu Fati di entrare in campo nella sua stagione più difficile. Leggi su Fanpage.it La piccola bugia dicontro il Borussia Dortmund nasconde una motivazione nobile: lo spagnolo ha finto un infortunio per permettere addiin campo nella sua stagione più difficile.

Yamal finge un infortunio, solo per far entrare Ansu Fati: cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

Yamal finge di essere infortunato per far entrare Ansu Fati: non giocava da oltre tre mesi - La piccola bugia di Yamal contro il Borussia Dortmund nasconde una motivazione nobile: lo spagnolo ha finto un infortunio per permettere ad Ansu Fati di ... (fanpage.it)

Yamal finge un infortunio, solo per far entrare Ansu Fati che non gioca da 3 mesi: cosa è successo in Barcellona-Borussia Dortmund - CHAMPIONS LEAGUE - Non c'è niente, nessun infortunio. All'82' Yamal richiama l'attenzione della panchina, dando il segnale di aver sentito una fitta alla coscia ... (eurosport.it)

Djokovic salta l’allenamento, i media australiani attaccano: “Finge di essere infortunato” - Il serbo, che aveva fatto ricorso ad uno stop per assistenza medica nel corso del quarto set poi vinto contro Carlos Alcaraz nei quarti, ha affermato che si sta curando dall'infortunio. (msn.com)