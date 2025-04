Ilrestodelcarlino.it - Carlo e Camilla oggi a Ravenna, l’abbraccio della città ai reali inglesi: la diretta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 aprile 2025 – E’ il grande giorno atteso da tanto tempo. I, Ree la regina, arrivano in visita a(qui il programma). Ieri, intanto, in Parlamento reha iniziato e concluso il suo discorso in italiano con un’aplombe, neanche a dirlo, tutta inglese. Ha ricordatoe i suoi mosaici, il suo ventesimo anniversario di matrimonio cone l’importanza di celebrare, nella nostra, l’anniversarioLiberazione dal nazifascismo. "A, – ha detto – come re del Regno Unito e del Canada, avrò il grande onore di commemorare l’ottantesimo anniversarioLiberazione di quella provincia, insieme al presidente Mattarella, nella quale le Forze britanniche e canadesi svolsero un ruolo fondamentale. E, come capo del Commonwealth, sarà per me un privilegio particolare ricordare l’apporto indispensabile di tanti soldati del Commonwealth, oltre che di altre nazioni alleate”.