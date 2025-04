Chiccheinformatiche.com - Voglio offrirti un lavoro part-time, tutto quello che devi fare è mettere “mi piace” al video sportivo che promuoviamo su YouTube e verrai pagato da 3€ a 100€ o più al giorno – TRUFFA

Negli ultimi giorni sta circolando su WhatsApp (da questo numero 329508613, chiaramente cambia di volta in volta) un messaggio apparentemente innocuo ma che nasconde una vera e propria. Il testo, spesso firmato da un nome femminile come “Carmelita Romano”, promette guadagni facili semplicemente mettendo “mi” a deisportivi pubblicati su. Ma attenzione: si tratta di una frode online ben congegnata.Il messaggio dellasu Whatsapp: come si presentaIl messaggio arriva via WhatsApp da un numero sconosciuto e si apre con toni amichevoli:“Come stai, sono Carmelita Romano eunchemiaisportivi chesuda 3€ ao più al.”Segue una spiegazione dettagliata con tanto di link asu(spesso veri e inerenti aite di calcio internazionali) e l’invito a inviare uno screenshot come prova per ricevere il pagamento.