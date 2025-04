Sampdoria ecco il primo discorso di Mancini alla squadra | Vestire questa maglia deve rendervi orgogliosi

Sampdoria, le prime parole di Roberto Mancini, nuovo consulente della dirigenza blucerchiata, alla squadra a Bogliasco Nel corso della visita di ieri al centro sportivo blucerchiato di Bogliasco, Roberto Mancini oltre ha tenere colloqui con lo staff della Sampdoria, ha anche fatto un breve discorso alla squadra riunita in sala video. ecco le parole pronunciate dal nuovo consulente . Calcionews24.com - Sampdoria, ecco il primo discorso di Mancini alla squadra: «Vestire questa maglia deve rendervi orgogliosi» Leggi su Calcionews24.com , le prime parole di Roberto, nuovo consulente della dirigenza blucerchiata,a Bogliasco Nel corso della visita di ieri al centro sportivo blucerchiato di Bogliasco, Robertooltre ha tenere colloqui con lo staff della, ha anche fatto un breveriunita in sala video.le parole pronunciate dal nuovo consulente .

Esclusiva SI Sampdoria, Semplici a rischio: ecco il primo in lista. Serie B, ecco le formazioni ufficiali della sfida tra Sampdoria e Mantova tra poco in campo al "Ferraris". Sampdoria, ecco Perisan e Silvestri va a Empoli. Sampdoria, le immagini del primo allenamento di Romagnoli a Jena. Serie A Femminile. Juventus-Sampdoria, ecco le formazioni ufficiali. Sampdoria, il sindaco di Bogliasco: "Pochi rapporti con la società, servirebbe più dialogo". Ne parlano su altre fonti

Sampdoria, Mancini e il governo “ombra”. Il discorso alla squadra - Mancini a Bogliasco per l’allenamento dalla Samp, “non ho nessun ruolo, voglio bene a questo club, conosco Manfredi e se posso dare una mano… ”. Saluti allo ... (ilsecoloxix.it)

Calciomercato Sampdoria – Mancini sì o no? Novità clamorosa in vista - La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul prossimo incontro di campionato ... (msn.com)

Spezia Sampdoria, Enrico Nicolini: «Nel primo tempo pensavo le cose potessero prendere una piega diversa. I blucerchiati pero’ poi…» - Spezia Sampdoria, vi proponiamo di seguito un breve estratto delle parole di Enrico Nicolini sulla sconfitta contro gli aquilotti Vi proponiamo di seugito alcune dichiarazioni da parte di Enrico Nicol ... (sampnews24.com)