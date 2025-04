Quotidiano.net - Così Minecraft è diventato il videogioco dei record

Leggi su Quotidiano.net

Se “Un film" sta sbancando al botteghino riempiendo le sale dei cinema, questo successo è ancora niente se paragonato ai numeri dela cui si ispira. Infatti,è uno dei videogames più amati di tutti i tempi, con oltre 300 milioni di copie vendute a livello mondiale. ?Ma come ha fatto questo titolo a diventare un fenomeno globale? Scopriamo di più. Le origini diIlè stato ideato da Markus "Notch" Peon, un programmatore svedese già noto agli addetti ai lavori per “Wurm online” e “Cliff horse”, anche serappresenta senz’altro il suo capolavoro. E pensare che all'inizio era solo un piccolo progetto sviluppato in modo indipendente, ispirato ad altri titoli come “Infiniminer” e “Dwarf Fortress”, che consentivano ai giocatori di costruire e esplorare mondi generati proceduralmente.