Il Barcellona ha una nuova potenza di fuoco | Yamal Lewandowski e Raphinha 82 gol ad aprile Relevo

Barcellona è quasi certo di aver raggiunto la semifinale di Champions, dopo aver travolto 4-0 il Borussia Dortmund nel match di andata. I tifosi stanno archiviando pian piano la "MSN" di Messi, Suarez e Neymar per far spazio a Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, che potrebbe essere considerato al momento il tridente più forte del mondo.Il Barcellona archivia la "MSN" con Yamal, Lewandowski e RaphinhaRelevo scrive:Per cercare di sciogliere l'impatto che Leo Messi, Luis Suárez e Neymar hanno avuto, Cristiano Ronaldo disse una volta che non aveva bisogno di andare a cena con Gareth Bale e Karim Benzema per avere una buona chimica in campo con loro. Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha sono molto diversi: uno ha iniziato ora, un altro segna a quasi 40 anni, l'altro ha raggiunto il culmine della sua carriera.

