Liberazione storie di Resistenza internamento e Liberazione nel Valdarno

Arezzo, 10 aprile 2025 – Sabato 12 aprile, alle 16, nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini si terrà un evento in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione e della commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. L'incontro vedrà la partecipazione del prof. Ivo Biagianti che terrà una conferenza dal titolo "Dal passaggio del Fronte alla Liberazione: le vicende dell'estate del '44 nella Provincia di Arezzo e in Valdarno". Seguirà la presentazione del libro I campi di concentramento fascisti (Editoriale Programma, 2025), scritto da Orlando Materassi e Silvia Pascale, che affronta tra gli altri aspetti una delle pratiche repressive che caratterizzano il regime fascista: l'internamento civile, ovvero una delle principali misure con cui la dittatura tentò di mantenere il controllo e di sopprimere ogni forma di dissenso.

