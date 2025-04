Spruzzano spray al peperoncino in una scuola del veronese | in ospedale dieci ragazzi

Leggi su Fanpage.it Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Le "vittime" sono state trasferite per accertamenti agli ospedali di Borgo Roma a Verona, Legnago e Villafranca, tutti in "codice verde".

Spruzzano spray al peperoncino in classe, quindici ragazzi in ospedale. Spruzzano spray al peperoncino in una scuola del veronese: in ospedale dieci ragazzi. Spruzzano spray al peperoncino e rubano cellulare e bici: due identificati. Panico all'ENAIP di Isola Della Scala: spruzzano spray al peperoncino, in 10 all'ospedale. Spruzzano lo spray al peperoncino: 12 intossicati in una scuola di Monza. Borseggiatrici spruzzano spray al peperoncino all’interno del vagone della metro, il video. Ne parlano su altre fonti

Spruzzano spray al peperoncino in una scuola del veronese: in ospedale dieci ragazzi - Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, con ambulanza, auto medica ed elicottero, assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri ... (fanpage.it)

Spray al peperoncino spruzzato in una scuola, 10 studenti in ospedale: «Hanno accusato irritazioni cutanee e respiratorie» - Una bravata. L’ennesima a scuola. All’istituto Romero di Albino, ieri in tarda mattinata sono arrivate un’ambulanza e un’auto medica perché alcune persone avevano accusato malori e bruciore agli occhi ... (informazione.it)

Spray al peperoncino in una scuola veneta, 10 ragazzi in ospedale - Gli studenti intossicati, in codice verde. L'episodio è avvenuto all'interno dell'Istituto di Formazione Professionale Enaip ... (msn.com)