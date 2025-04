Ilfattoquotidiano.it - I Repubblicani Usa si spaccano sulla legge di bilancio: manca la maggioranza per l’ok, voto alla Camera rinviato

sie tirano il freno d’emergenza. Il timore di una bocciaturaha convinto lo speaker Mike Johnson, dopo lunghe consultazioni, a cancellare ildivoluta da Donald Trump. Mentre il presidente si gioca la partita madre dei dazi, con un’incredibile dietrofront delle ultime ore che consiste nella sospensione delle tariffe per tutti i Paesi tranne la Cina, al Congresso la battaglia‘manovra’ americana va avanti. E isembrano in diffioltà.Gli esponenti del Grand Old Party hanno trascorso giorni a cercare di ottenere i voti necessari a farla passare. Tra i Conservatori c’è infatti una fronda di parlamentari che chiede tagli più radicalispesa di quelli previsti nella bozza presentata al Senato. E siccome le versioni approvate dalle due Camere devono essere identiche, hanno deciso di non approvarla per rimandarla in discussione.