Il preparatore atletico di Sinner | È un decatleta e usa le emozioni come fonte di energia

Nei mesi squalifica è diventato il principale allenatore del più forte tennista del mondo. Si chiama Marco Panichi ed è ildi. Ha allenato per sette anni Djokovic. Lo ha intervistato sul Corriere della Sera Gaia Piccardi. E’ un ex atleta e dice che “per sua natura, l’atletica è da sempre l’officina di atleti, coach e biomeccanici perché ti insegna a fare tutto: correre, saltare e lanciare. In più, ti inculca la ricerca spasmodica del particolare. Ha presente i cosiddetti marginal gains? Significa che uno 0,2% di prestazione in più, può fare la differenza: nello sport di alto livello è un’enormità. Io ho fatto un’atletica in bianco e nero però l’angolo di stacco del piede sull’asse di battuta, nel lungo, era tutto. Questa mentalità, questa attenzione ai dettagli, poi l’ho portata nel tennis”.