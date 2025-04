Dopo sei mesi rivede lo ‘zio’ e lo riconosce subito | ecco la prova di come i cani ci ricordano

riconosce una persona di famiglia che non vedeva da sei mesi già solo vedendola camminare in strada. Un video su TikTok sorprende gli utenti ma i cani sono dotati di memoria a lungo e breve termine e anche di quella che viene definita "memoria episodica" proprio come noi umani. Leggi su Fanpage.it Una cagnettauna persona di famiglia che non vedeva da seigià solo vedendola camminare in strada. Un video su TikTok sorprende gli utenti ma isono dotati di memoria a lungo e breve termine e anche di quella che viene definita "memoria episodica" proprionoi umani.

