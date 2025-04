Oasport.it - Chi partecipa alla America’s Cup dopo la rinuncia di Ineos? Luna Rossa e le squadre interessate

La prossima edizione dellaCup si disputerà nel 2027, ma al momento non si sa ancora dove si svolgerà la competizione sportiva più antica del mondo. Secondo la testata neozelandese Stuff sarebbero in lizza la Grecia (supportata dai soldi di un magnate del settore dei trasporti marittimi) e l’Italia (con la viva suggestione di Napoli), ma per il momento tutto tace da parte di Team New Zealand, il detentore della Vecchia Brocca che ha il diritto di scegliere il campo di regata.Di sicuro non si gareggerà ad Auckland,che il Governo centrale ha fatto intendere di non volere investire in questo evento agonistico nonostante l’indotto economico che è in grado di generare, come si è visto lo scorso autunno a Barcellona. Questo è il contorno, ma la notizia del giorno è indubbiamente ladiBritannia di scendere in acqua.