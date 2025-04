Ilfattoquotidiano.it - A rischio amputazione per un’infezione “mangia-carne”: al Gemelli gli salvano la gamba

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un intervento eccezionale, una disciplina nuova che ha pochi centri in Italia”. Così un paziente arrivato in ospedale con” alladestra è stato salvato al Policlinico. Il giovane, arrivato dalla Nigeria sulle coste della Calabria nel 2017, era diventato operatore ecologico in Lazio. È stato proprio durante questo lavoro che ha contratto l’infezione, finendo con lain una buca coperta da una lastra di compensato e riportando la brutta ferita.A quel punto si era dovuto sottoporre a vari interventi parziali e a tanti antibiotici, poi l’arrivo nell’ospedale romano. La diagnosi fornita dai medici è stata di osteomielite post-traumatica, una grave infezione ossea, che coinvolgeva gran parte della tibia e della caviglia. Tuttavia, all’arrivo in ospedale, l’infezione era già diffusa, propagata da quelli che i tamponi colturali profondi hanno individuato essere i batteri “” (flesh-eating), dello Stafilococco Aureus e dell’Escherichia Coli, batteri che gli stavano “corrodendo” cute e muscoli fino all’osso.