Trovano un incidente sull' autostrada e arrivano tardi alla partita di pallavolo multati | Dovevano partire prima

alla Baia Del Marinaio Volley Cecina. Non solo per la motivazione, ma anche per il corrispettivo da pagare visto che si sta parlando della serie B2 di pallavolo, ovvero la quarta serie nazionale. Ma come mai è stata. Livornotoday.it - Trovano un incidente sull'autostrada e arrivano tardi alla partita di pallavolo, multati: "Dovevano partire prima" Leggi su Livornotoday.it Una multa davvero insolita quella che il giudice sportivo della Fipav ha elevatoBaia Del Marinaio Volley Cecina. Non solo per la motivazione, ma anche per il corrispettivo da pagare visto che si sta parlando della serie B2 di pvolo, ovvero la quarta serie nazionale. Ma come mai è stata.

Trovano un incidente sull'autostrada e arrivano tardi alla partita di pallavolo, multati: "Dovevano partire prima". Maxi incidente sull’autostrada, traffico paralizzato: arriva l’elisoccorso. Grosso tir si schianta sull’A1, arrivano i vigili del fuoco: tratto di autostrada chiuso. Incidente sull'autostrada A14 vicino a Bologna, code e traffico in tilt tra Castel San Pietro e Casalecchio. Sabato "nero" in autostrada, maxi code per lavori e traffico intenso. Incidente in Perù, un bus si schianta vicino a Machu Picchu: 8 italiani tra i feriti. Ne parlano su altre fonti

