Angry Birds 3 | Paramount ha fissato una data d’uscita.

Pictures ha finalmente svelato lanelle sale del film d’animazione3.Annunciato nel mese di giugno scorso, il terzo film della saga ispirata ai videogames creati da Rovio ha ottenuto unanel 2027, e più precisamente il 29 gennaio. Precedentemente tale slot era stato prenotato daPictures per Film Evento per Famiglie (svelato l’arcano).I doppiatori originali Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom e Danny McBride riprenderanno i rispettivi ruoli di Red, Chuck, Silver e Bomb, mentre tra le nuove voci annunciate spazio per Emma Myers, Keke Palmer, Tim Robinson, Lily James, Marcello Hernandez, Walker Scobell, Sam Richardson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, James Austin Johnson e Psalm West.Rovio e SEGA producono3 assieme a Namit Malhotra e alla sua società di produzione Prime Focus Studios, in partnership con Flywheel Media, One Cool Group e dentsu.