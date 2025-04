Il nostro voto è rivolta sabato la giornata per i referendum sul lavoro

"Il nostro voto è rivolta". Con questo slogan la Cgil chiama a raccolta cittadine e cittadini per la giornata di sensibilizzazione in programma sabato 12 aprile a Brindisi. L'appuntamento si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil in decine di piazze italiane, per.

“Il voto è la nostra rivolta”, sabato in largo Pertini l’incontro della Cgil sui cinque referendum - Genova. Sabato 12 aprile a partire dalle ore 10 in largo Pertini a Genova si terrà l’incontro pubblico organizzato dalla Camera del Lavoro di Genova dal titolo Il voto è la nostra rivolta. L’incontro, ... (msn.com)

"Futura – Il voto è la nostra rivolta": a Milano due giorni di idee, proposte, confronti - (Teleborsa) - Prende il via la campagna della CGIL in vista del referendum sul lavoro e cittadinanza dell'8-9 giugno 2020. Venerdì 11 e sabato 12 aprile presso la Camera del Lavoro di Milano e, in dir ... (finanza.repubblica.it)