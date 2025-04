Usa-Russia nuovi colloqui a Istanbul e scambio di prigionieri ad Abu Dhabi

Istanbul per nuovi colloqui con i rappresentanti di Mosca sul ripristino degli staff nelle rispettive sedi diplomatiche, dopo le riduzioni avvenute con le sanzioni introdotte in seguito all’attacco russo all’Ucraina. I negoziatori russi sono guidati dall’ambasciatore russo a Washington, Alexander Darchiev, quelli americani da Sonata Coulter, vice assistente segretario di Stato per gli affari europei ed euroasiatici. Una prima tornata di colloqui sul ripristino delle attività delle ambasciate e dei servizi consolari si era tenuta sempre a Istanbul il 27 febbraio. “I colloqui saranno sostanziosi e andranno avanti per ore, ma al contempo difficilmente si protrarranno come il 27 febbraio”, ha detto alla Tass una fonte vicina ai negoziati. Ilfattoquotidiano.it - Usa-Russia, nuovi colloqui a Istanbul e scambio di prigionieri ad Abu Dhabi Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un passo dopo l’altro prosegue la normalizzazione dei rapporti tra Washington e Mosca iniziata con l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Una delegazione degli Stati Uniti si trova al consolato generale russo dipercon i rappresentanti di Mosca sul ripristino degli staff nelle rispettive sedi diplomatiche, dopo le riduzioni avvenute con le sanzioni introdotte in seguito all’attacco russo all’Ucraina. I negoziatori russi sono guidati dall’ambasciatore russo a Washington, Alexander Darchiev, quelli americani da Sonata Coulter, vice assistente segretario di Stato per gli affari europei ed euroasiatici. Una prima tornata disul ripristino delle attività delle ambasciate e dei servizi consolari si era tenuta sempre ail 27 febbraio. “Isaranno sostanziosi e andranno avanti per ore, ma al contempo difficilmente si protrarranno come il 27 febbraio”, ha detto alla Tass una fonte vicina ai negoziati.

