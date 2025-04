Internazionali d’Italia di Tennis 2025 presentato l’evento a Roma | Sinner guida gli Azzurri

Leggi su Ilfaroonline.it

– Le stelle delmondiale aper la 82esima edizione degli. Una competizione storica per i grandi campioni della terra rossa, e non solo, insieme a Jannik(numero uno in ATP) che ritorna a gareggiare dopo la squalificata patteggiata con la Wada.I presupposti dalle grandi emozioni sembrano esserci tutti eguiderà gli altri grandi delda migliore iridato (la prima volta nella storia per un italiano in competizione). Ed è stata presentata ieri la chermesse che si svolgerà dal 29 aprile al 18 maggio al Foro Italico a.Un titolo italiano al Foro Italico manca da ben 50 anni (lo vinse Adriano Panatta nel 1976) e neldei record e dei ritorni dei trionfi sembra maturo il tempo di vivere anche questo successo. Tutto prenderà vita al Foro Italico e i tifosi aspettano i loro beniamino.