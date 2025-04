Lopinionista.it - Enrico Brignano in “Bello di mamma”: date spettacolo

Parte la tournée estiva dell’attore con un’anteprima nazionale a Termoli e poi il debutto nella sua Roma il 7 giugno alle Terme di CaracallaROMA – Dopo il successo de ‘I 7 Re di Roma’torna in scena con un nuovo e attesissimo: ‘di!’ (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025, a partire dal 4 giugno con un’anteprima nazionale dall’Arena del Mare di Termoli.Tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive il gioco disarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “di”, rassicurante e amorevole – ci regalava.