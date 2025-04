La visita dei reali d' Inghilterra vista dai tabloid inglesi

La visita in Italia di re Carlo III e della regina Camilla ovviamente trovano spazio sul Times o Daily Telegraph. Spazio anche alla celebrazione del ventennale di matrimonio. "Chi può credere che siano già passati 20 anni?", ha detto Camilla rispendendo ai giornalisti inglesi.

Incontro con Meloni, poi in Parlamento. Re Carlo: "Spero di non rovinare la lingua di Dante" - Il Papa con Carlo e Camilla, sorridente e senza ossigeno. LA DIRETTA - Giornata storica per la Romagna, visita dei reali d'Inghilterra. Si attende lo sbarco di Carlo e Camilla. Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio. Carlo al Parlamento: rafforzare nostra amicizia. Dal Papa con Camilla. Visita Carlo e Camilla oggi: il programma. Re Carlo e Camilla, le curiosità sulla visita in Italia: la Bentley arrivata dall'Inghilterra, la spilla della. Ne parlano su altre fonti

Ravenna in festa per la visita dei reali britannici - Ravenna in festa per l'arrivo di re Carlo III d'Inghilterra e della regina Camilla. (ansa.it)

I reali d'Inghilterra in visita al Senato: l'arrivo di Carlo e Camilla, accolti da La Russa - La Russa ha donato loro una copia della campanella del Senato con inciso: «Ignazio La Russa, presidente del Senato» da un lato e «Alle loro Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla» dall'altro ... (msn.com)

I Reali d'Inghilterra in visita dal Papa - Una decisione a sorpresa dopo che, considerate le condizioni di salute del Pontefice, i reali inglesi avevano annullato tutta la parte vaticana della visita in Italia. Ma oggi pomeriggio, a sorpresa, ... (rainews.it)