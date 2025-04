Giorgia il suo successo a Sanremo e il futuro a X Factor | Ci sarà

Giorgia non ne sbaglia una: iconica cantante fin dagli albori della sua carriera, oggi continua a colpire il cuore di tantissimi fan attraversando generazioni grazie alla sua voce potente e un’interpretazione difficile da imitare.sarà anche per questo che La cura per me, il brano che ha scelto di portare al Festival di Sanremo 2025, continua ad essere uno dei più ascoltati e a riceve grandi riconoscimenti: di questo, e del suo futuro a X Factor, Giorgia ha voluto parlare insieme ad Alessandro Cattelan in un’intervista che ha toccato anche il suo rapporto con Blanco, autore del pezzo.Giorgia, “Sanremo 2025” e il lavoro con BlancoGiorgia è una degli esempi viventi che non sempre un posto sul podio determina la buona riuscita di un progetto. Acclamatissima, sempre sorridente e capace di trasformare musica e parole in emozioni universali, la cantante sta vivendo un periodo bellissimo anche grazie alla scia della sua partecipazione a Sanremo 2025 con il brano La cura per me. Dilei.it - Giorgia, il suo successo a Sanremo e il futuro a X Factor: “Ci sarà” Leggi su Dilei.it non ne sbaglia una: iconica cantante fin dagli albori della sua carriera, oggi continua a colpire il cuore di tantissimi fan attraversando generazioni grazie alla sua voce potente e un’interpretazione difficile da imitare.anche per questo che La cura per me, il brano che ha scelto di portare al Festival di2025, continua ad essere uno dei più ascoltati e a riceve grandi riconoscimenti: di questo, e del suoa Xha voluto parlare insieme ad Alessandro Cattelan in un’intervista che ha toccato anche il suo rapporto con Blanco, autore del pezzo., “2025” e il lavoro con Blancoè una degli esempi viventi che non sempre un posto sul podio determina la buona riuscita di un progetto. Acclamatissima, sempre sorridente e capace di trasformare musica e parole in emozioni universali, la cantante sta vivendo un periodo bellissimo anche grazie alla scia della sua partecipazione a2025 con il brano La cura per me.

