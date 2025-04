Santo Pasticciotto protettore del Salento in quel di Siena

Siena da parte di uno studente fuori sede". Curioso scatto di Davide Fina.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una. Lecceprima.it - Santo Pasticciotto, protettore del Salento in quel di Siena Leggi su Lecceprima.it "Un saluto dada parte di uno studente fuori sede". Curioso scatto di Davide Fina.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una.

Santo Pasticciotto, protettore del Salento in quel di Siena. Il Santo Pasticciotto insidia il primato del protettore di Lecce Sant’Oronzo. Ne parlano su altre fonti

Salento, il pasticciotto dedicato a Obama porta fortuna a chef - LECCE – Qualcuno lo ha definito il miracolo del "pasticciotto Obama ... al quale ho donato anche una statuetta del santo protettore di Campi Salentina, San Pompilio. Dopo cinque anni di ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Dal Salento in giro per l'Italia: il Pasticciotto itinerante torna in Senato - Nell'ambito della conferenza "Il Vangelo del Change Management", l'11 dicembre, la testimonianza del maestro pasticciere Bisconti ideato del progetto itinerante “Il Pasticciotto incontra i ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Salento, il pasticciotto diventa un cortometraggio (con l'Intelligenza artificiale) - Il Politecnico di Bari ha recentemente ospitato la presentazione del cortometraggio “La Magica Storia del Pasticciotto ... la tradizione gastronomica del Salento all’innovazione tecnologica. (msn.com)