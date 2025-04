Ilfattoquotidiano.it - Albania, rinviato di almeno 24 ore il nuovo trasferimento di migranti al centro di Gjader

Slitta di24 ore ildeidall’Italia aldiin, convertito da un decreto del governo italiano indi permanenza per il rimpatrio. Fonti portuali albanesi hanno riferito all’agenzia Ansa che questa mattina le autorità italiane hanno avvisato sul rinvio: le due navi, che erano previste per oggi al porto di Shengjin, arriveranno invece domani. Sempre gli stessi gli orari: verso le 15, il primo natante con a bordo 15. In serata, invece, verso le 19, la seconda imbarcazione, con altri 25. In tutto, una quarantina, pari all’attuale capienza del Cpr allestito dentro il campo di.Dopo i flop dei trasferimenti diretti disoccorsi in mare e poi trasferiti alalbanese, un decreto del governo ha infatti modificato un articolo della legge di ratifica del Protocollo Italia-: in questo modo è stato deciso di aprire le porte delalbanese diagli irregolari presenti in Italia in attesa di rimpatrio, compresi quelli già trattenuti in uno dei cpr italiani.