Traffico Roma del 10-04-2025 ore 11 | 30

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul raccordo anulare perintenso in carreggiata interna permangono allentamenti dall'uscita per Napoli alla via Ardeatina in tangenziale rallentamenti con code a tratti dall' uscita Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico in città circolazione intensa ma scorrevole in Piazza del Popolo In occasione della cerimonia celebrativa del 173 esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia di Stato è stato allestito il Villaggio della legalità fino a domenica 13 aprile dove sarà possibile scoprire da vicino tutte le attività che la Polizia di Stato oggi a tutela della comunità sono possibili pertanto difficoltà in tutta l'area circostante lavori notturni poi nella galleria Fleming che resterà chiusa in fasce orarie 22 sei in direzione di San Giovanni in per conoscere obbligato su Corso Francia la chiusura si ripeterà tutte le notti fino al 11 di Aprilia lavora di notte anche in via del Foro Italico chiusa tra le 22 e le 6 tra le uscite per la via Salaria Tor di Quinto verso lo stadio Olimpico