Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare traffico generalmente scorrevole stazione di alcuni rallentamenti in esterna tra Laurentina la diramazionesud è in carreggiata interna tra Ardeatina e Appia lasciamo le autostrade sulla A1Napoli risolto incidente all'altezza di Valmontone più a nord invece Si segnala un incidente da Fabro Orvieto in direzione dial momento non ci sono code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione sulle altre strade risolto l'incidente in prossimità del raccordo anulare sull'Appia con la circone ora tornare alla normalità primo so Anche l'incidente sulla Pontina tra Tor de' Cenci raccordo anulare con il traffico ora regolare ancora rallentamenti invece sulla Flaminia nel tratto tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione del centro stavolta per traffico da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.