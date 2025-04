Ilfoglio.it - Sulla denatalità serve una nuova visione culturale e un accompagnamento alle famiglie. Parla Roccella

Leggi su Ilfoglio.it

A volte le chiacchiere stanno a zero. Come quando, una decina di giorni fa, l’Istat ha comunicato il suo aggiornamento annuale degli indicatori demografici. Certificando un nuovo record di . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti