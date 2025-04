The Last of Us | HBO ha confermato la Stagione 3

Mancano pochi giorni all'esordio su HBO dei nuovi episodi, ma intanto The Last of Us è certo che tornerà con la Stagione 3. L'emittente HBO ha fatto sapere poche ore fa che lo show di successo The Last of Us ha ottenuto il via libera per una terza Stagione. L'annuncio è arrivato a pochi giorni dall'esordio dei nuovi episodi, ed a seguito dei primi commenti della critica che, nel peggiore delle ipotesi, ha definito la Stagione 2 "assolutamente avvincente". "Abbiamo affrontato la seconda Stagione con l'obiettivo di creare qualcosa di cui poter essere orgogliosi", ha dichiarato il co-creatore e showrunner Craig Mazin al the Hollywood Reporter. "Il risultato finale ha superato anche i nostri obiettivi più ambiziosi, grazie alla nostra continua collaborazione con HBO e al lavoro impeccabile del nostro cast e della nostra troupe senza pari.

