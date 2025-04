Mark Samson dopo aver ucciso Ilaria Sula è uscito con due turiste L' amico | Forse aveva già il cadavere in macchina

Ilaria Sula, 21 anni, è stata uccisa. E mentre il suo corpo giace chiuso in una valigia, Forse ancora nel bagagliaio della Ford Puma nera parcheggiata tra. Ilmessaggero.it - Mark Samson, dopo aver ucciso Ilaria Sula «è uscito con due turiste». L'amico: «Forse aveva già il cadavere in macchina» Leggi su Ilmessaggero.it Sono passate meno di 24 ore da quando, 21 anni, è stata uccisa. E mentre il suo corpo giace chiuso in una valigia,ancora nel bagagliaio della Ford Puma nera parcheggiata tra.

