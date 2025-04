Il Boeing oscilla pericolosamente durante l' atterraggio

atterraggio da brividi per un Boeing di Air France a Narita, in Giappone. L'aereo ha oscillato pericolosamente in balìa del vento durante l'atterraggio e di conseguenza ha toccato la ista con poca stabilità: per questo è rimbalzato più volte prima di riuscire a completare la manovra.

