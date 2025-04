Tvzap.it - “Il paradiso delle signore”, tre lutti nel cast in un mese: la strana teoria sui social

News Tv. Una serie di perdite ha sconvolto ilde “Il“, la popolare serie televisiva di Rai1 seguita da un vasto pubblico. Nel giro di un, tre attori di spicco hanno lasciato un vuoto incolmabile, scatenando reazioni di dolore e incredulità tra colleghi e fan: Pietro Genuardi, Andrea Savorelli e Valentina Tomada. Una coincidenza che ha suscitato dibattiti e suicircola una. (Continua.) Leggi anche: Tv italiana in lutto, l’amato attore muore improvvisamente: l’annuncio della sorellaLeggi anche: Pietro Genuardi e la malattia che se l’è portato via: gli ultimi drammatici mesi“Il”, trein unPietro Genuardi, noto per il ruolo di Armando Ferraris, è deceduto il 14 marzo a 62 anni, a causa di una grave patologia del sangue.