L’idea di matrimonio e famiglia, che prima erano sinonimo di stabilità e, ancor di più, di realizzazione personale, non rientra più nelle priorità die dellaZ. Ladaè ora molto più, e non si tratta di un fenomeno che riguarda solo un paese, ma tutto il mondo. La conseguenza di questo cambiamento è un drastico calo delle coppie che convolano a nozze e delle nascite.Nel 2023, gli Stati Uniti hanno raggiunto il picco di 38,1 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona. Inoltre, i dati del Pew Research Center hanno rivelato che il 42% degli adulti non aveva partner quell’anno, con le donne più propense degli uomini are. Nel 2024, l’apice è stato raggiunto con 38,5 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona, il 29% di tutti i nuclei familiari americani.

