Ilfoglio.it - Malagò: "All'Italia dello sport manca l'abitudine di programmare"

“Riesco sempre a essere ospite all'evento del Foglio a San Siro perché la data viene stabilita con grande anticipo e ci si può organizzare. Peccato che ininvece, nonostante il genio e la fantasia, non si abbia l'die ciò spesso comporta la perdita dei vantaggi dati dalle idee”. Il presidente del Coni Giovanninon esita a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 prosegue incessante, ma “Milano-Cortina” non vedrà alla guida del Coni il presidente che ha voluto e inseguito a lungo questa rassegna. Arrivato quasi al termine del suo terzo mandato da presidente, l'ultimo previsto dall'attuale legge, dovrebbe conoscere il suo successore nelle elezioni del prossimo 26 giugno. L'attesa però è alta già per la Giunta Coni prevista il prossimo lunedì.