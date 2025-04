Five Nights at Freddy’s 2 | Trailer e trama dal nuovo capitolo

Five Nights at Freddy’s 2 si prepara ad emulare il successo globale del primo capitolo.A seguito della presentazione ufficiale avvenuta solo qualche giorno fa in occasione del CinemaCon di Las Vegas, con successivo rilascio nella versione originale, il teaser Trailer italiano del secondo film targato Blumhouse Productions/Universal Pictures è stato finalmente rilasciato in rete. Assieme al teaser Trailer è stata, inoltre, rilasciata la trama ufficiale, senza però rivelare la data d’uscita nel nostro paese. Ricordiamo che negli USA Five Nights at Freddy’s 2 sarà distribuito a partire dal 5 dicembre 2025.Five Nights at Freddy’s 2 troverà nuovamente Jason Blum con la sua Blumhouse in cabina di produzione, così come Emma Tammi sarà di ritorno come regista. Per quanto riguarda il cast, Josh Hutcherson, Piper Rubio e Matthew Lillard faranno ancora parte del cast dopo l’apparizione nel primo film. Universalmovies.it - Five Nights at Freddy’s 2 | Trailer e trama dal nuovo capitolo Leggi su Universalmovies.it at2 si prepara ad emulare il successo globale del primo.A seguito della presentazione ufficiale avvenuta solo qualche giorno fa in occasione del CinemaCon di Las Vegas, con successivo rilascio nella versione originale, il teaseritaliano del secondo film targato Blumhouse Productions/Universal Pictures è stato finalmente rilasciato in rete. Assieme al teaserè stata, inoltre, rilasciata laufficiale, senza però rivelare la data d’uscita nel nostro paese. Ricordiamo che negli USAat2 sarà distribuito a partire dal 5 dicembre 2025.at2 troverà nuovamente Jason Blum con la sua Blumhouse in cabina di produzione, così come Emma Tammi sarà di ritorno come regista. Per quanto riguarda il cast, Josh Hutcherson, Piper Rubio e Matthew Lillard faranno ancora parte del cast dopo l’apparizione nel primo film.

