Trovato morto in casa dopo 3 giorni Augusto Piccioli | l’ex sottufficiale era soprannominato l’Unabomber di Rozzato

sottufficiale dell'Aeronautica Augusto Piccioli è stato Trovato senza vita in casa a Rozzato (Brescia) nella mattinata del 9 aprile. Il 79enne era conosciuto con il soprannome di "Unabomber", per via del pennarello che nel 2016 gli esplose in mano nella biblioteca comunale. Per quel fatto, e per gli ordigni artigianali che avrebbe fabbricato, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi. Leggi su Fanpage.it L'exdell'Aeronauticaè statosenza vita in(Brescia) nella mattinata del 9 aprile. Il 79enne era conosciuto con il soprannome di "Unabomber", per via del pennarello che nel 2016 gli esplose in mano nella biblioteca comunale. Per quel fatto, e per gli ordigni artigianali che avrebbe fabbricato, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi.

