NerdPool incontra Claudia Petrazzi

Bao Publishing ha pubblicato lo scorso mese Atomi di, un fumetto molto personale ma anche generazionale, che parla della difficoltà di accettare se stessi, ambientato in un mondo ricco di elementi horror e con tantissimi musica. Ve lo abbiamo recensito e ora abbiamo avuto l’opportunità di fare qualche domanda all’autrice, che ringraziamo molto per la disponibilità. Non ci resta quindi che augurarvi buona lettura e consigliarvi di recuperare Atomi se non lo avete già fatto!Ciaoe benvenuta su. Atomi nasce nel 2022 come webcomic. Come hai sviluppato l’idea per questa storia e come mai hai scelto di pubblicarlo inizialmente in questa veste?Ciao, grazie mille di avermi invitata! L’idea per la storia è nata come un lampo iniziale, perché cercavo un nickname da molto tempo e mi è stato suggerito quello di “Atomica”.