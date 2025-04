Ilgiorno.it - La Bicocca rende onore agli “Osservatori del cielo”: una mostra sulle più grandi imprese spaziali italiane

Milano, 10 aprile 2025 – Dal 16 aprile al 30 settembre lamette inle più. "del. Storiedi scienza, tecnologia e persone" è il titolo dell’esposizione gratuita e interattiva ospitata negli spazi della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano-. Promossa da Musa - Multilayered urban sustainability action, Hub di ricerca finanziato dal Ministero dell'Università e della ricerca nell'ambito del Pnrr, e in collaborazione con Thales Alenia Space Italia, laracconta, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, come l'accademia e l'industria aerospazialecontribuiscano con ruoli da protagoniste alle missioni scientifiche per l'osservazione dell'Universo e della Terra. “del” è parte delle attività dello Spoke 6 dell’ecosistema MUSA del PNRR, dedicato alla divulgazione scientifica, alla diffusione delle discipline STEM e alla “citizen science”.