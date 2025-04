Re Carlo III e Regina Camilla in visita a Ravenna | omaggio a Dante e incontri istituzionali

Ravenna in festa per l'arrivo di re Carlo III d'Inghilterra e della Regina Camilla. Nel centro storico della città romagnola, da Piazza del Popolo, su cui s'affaccia il Municipio a Piazza San Francesco, al fianco della Tomba di Dante, sono tanti i cittadini che attendono, dietro le transenne, la visita della coppia reale tra bandierine italiane e britanniche e un drappo con l''Union Jack' con al centro l'effige della Regina Elisabetta, madre di Carlo. In base al programma Carlo e Camilla atterreranno all'aeroporto di Forlì - da cui nel pomeriggio decolleranno in direzione Londra - per poi dirigersi a Ravenna. Primo appuntamento una visita alla tomba di Dante dove sarà letta dall'attrice Ravennate Ermanna Montanari, la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. Quotidiano.net - Re Carlo III e Regina Camilla in visita a Ravenna: omaggio a Dante e incontri istituzionali Leggi su Quotidiano.net in festa per l'arrivo di reIII d'Inghilterra e della. Nel centro storico della città romagnola, da Piazza del Popolo, su cui s'affaccia il Municipio a Piazza San Francesco, al fianco della Tomba di, sono tanti i cittadini che attendono, dietro le transenne, ladella coppia reale tra bandierine italiane e britanniche e un drappo con l''Union Jack' con al centro l'effige dellaElisabetta, madre di. In base al programmaatterreranno all'aeroporto di Forlì - da cui nel pomeriggio decolleranno in direzione Londra - per poi dirigersi a. Primo appuntamento unaalla tomba didove sarà letta dall'attricete Ermanna Montanari, la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia.

