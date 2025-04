Due mesi per cercare la registrazione

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 10:57:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito Marca:Lui celtico Raggiunge la fine del percorso con il notevole sotto il braccio e cerca la, come sottolineato dai propri Claudio Giráldez Alla conclusione della partita contro Maiorca, sabato scorso. Questa è la sfida che ha anche segnato il modello.Con il 43 punti Con coloro che attualmente hanno i Celtics, dovrebbero raggiungere tra i 55 e i 60 per mantenere il settimo posto che occupano attualmente, se ci atteniamo alla classificazione della lega degli ultimi anni.La scorsa stagione il Betis Era settimo con 57 punti e quelli precedenti lo erano Osasuna (53), Villarreal (59 e 58) o Granata con 56. Per questo, quattro o cinque vittorie sarebbero necessarie con un calendario complesso.