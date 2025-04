Dune | Messiah | Robert Pattinson in lizza per un ruolo?

Robert Pattinson potrebbe essere uno dei volti nuovi in Dune: Messiah, terzo capitolo dell'epopea cinematografica di Denis Villeneuve.Con le riprese in atto di The Odyssey di Christopher Nolan e quelle future di The Batman 2, il divo hollywoodiano Robert Pattinson potrebbe aver ottenuto un altro grande ruolo nel prossimo futuro. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, la Warner Bros. Pictures avrebbe iniziato a dialogare con l'entourage dell'attore per il ruolo del temibile villain Scytale in Dune: Messiah. La fonte ha però specificato che ad oggi non sarebbero state presentate offerte.Le riprese di Dune: Messiah dovrebbero partire non prima di quest'estate, con una release USA fissata per il 18 dicembre 2026. Il film di Denis Villeneuve prenderà spunto dal libro della saga Dune "Messiah" pubblicato nel 1969.

