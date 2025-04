Carlo e Camilla hanno fatto visita al Papa

Carlo e Camilla, in visita a Roma dal 7 aprile si sposteranno oggi a Ravenna, ultima tappa del soggiorno dei reali britannici in Italia. Ieri, dopo il discorso del Re a Parlamento in seduta comune, hanno fatto visita, a sorpresa a Papa Francesco a Santa Marta: una visita di carattere privato che era inizialmente in agenda ma poi era stata annullata per le condizioni di salute del Pontefice, è stata di carattere privato. È la prima udienza di Bergoglio dal ritorno in Vaticano dal Gemelli. "Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell'anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l'augurio di un pronto recupero della sua salute" ha riferito la Santa Sede. "Le Loro Maestà si sono rallegrate che il Papa stesse bene e che abbia avuto l'opportunità di porgergli personalmente i suoi migliori auguri" ha riferito invece Buckingham Palace.

