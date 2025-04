Avellinotoday.it - "In memoria di me, facciamo rumore": a Montemiletto la manifestazione per ricordare le vittime di femminicidio

Sabato 12 aprile, a partire dalle ore 10:00 in Piazza IV novembre, si terrà la"Indi me,", pertutte le donnedi femminicio, in particolare Ilaria Sula e Sara Campanella.