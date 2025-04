Ilrestodelcarlino.it - Negozi in centro a Bologna: il nuovo decreto Unesco cambia le regole

, 10 aprile 2025 – La Giunta comunale diapprova ilper l’esercizio commerciale nelle aree di particolare valore culturale. “Una conferma dell’impianto precedente, che punta ancora sul divieto di passaggio da attività non commerciali a commerciali”, spiega l’assessora Luisa Guidone, ma con alcune novità. GENTE CHE MANGIA SOTTO I DEHORS NEL QUADRILATERO Valutazione prima e non dopo La zona di efficacia (chiamata “nucleo di antica formazione”) resta invariata, così come gli obiettivi a cui devono rispondere i progetti speciali, ma varia la procedura perché il passaggio sarà invertito: il Comune non approverà più i progetti alla fine dell’iter, ma stabilirà all’inizio “criteri trasparenti” condivisi con le associazioni di categoria per arrivare all’approvazione dei cosiddetti “progetti speciali” (cioè in deroga al).