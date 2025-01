Oasport.it - Golf, il PGA Tour rimane alle Hawaii per il Sony Open. Matsuyama per il back to back, ancora fuori Scheffler.

Dopo la vittoria di Hidekisul campo del PlantationClub di Kapalua,, il PGAsi ferma nell’arcipelago pacifico per il(8,7 i milioni di dollari con 500 punti FedEx Cup in palio questa settimana), torneo che andrà in scena dal 9 al 12 gennaio al Waialae Country Club di Honolulu.Non saràdella partita il numero uno al mondo Scottie, fermatosi una settimana fa per operarsi alla mano destra dopo essersi ferito durante le feste di Natale.ha deciso di lasciar passareun po’ di tempo per permettere alla mano di riprendersi al meglio senza affrettare i tempi di recupero e salterà, oltre all’appuntamento di Honolulu anche l’American Express, torneo in calendario per la settimana del 16. Ci saranno, invece, molti dei volti che si sono schierati per il The Sentry.