Dipinti in dono la notte della Befana. Trasportati dai pittori sulla carriola nelle case degli sconosciuti

Da qualche anno c’è una simpatica iniziativa intrapresa da diversi artisti di Cesena che nelladell’Epifania, distribuisce "arte in". Capitanati dall’effervescente Fabiola Cuccagna "blobber" dagli inconfondibili capelli fucsia, ed esponente dell’arte del decoupage, alcunitra i quali Piero Romagnoli e il collezionista Angelo Fusconi, compiono queste sortite notturne e, riempita una modernadi tele di varie dimensioni, opera di tanti autori aderenti all’insolita impresa, se ne vanno di portone in portone, di casa in casa, di saracinesca di negozio ad androne di palazzo scelto a caso, e lasciano un, riteniamo gradito, soprattutto perché inatteso, ad ignoti beneficiari. "Ladell’Epifania – racconta Fabiola Cuccagna - sono state ‘liberate’ ben 24 opere, prevalentemente nel centro storico.