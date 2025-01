Lanazione.it - Da Jolie-Callas al giovane Mussolini, Massimo Cantini Parrini veste il cinema e la tv

Firenze, 7 gennaio 2025 – Vestire la Mariadegli ultimi giorni, alla fine degli anni Settanta, e ilBenitodei primi anni Venti. Capriole concettuali alle quali i costumisti devono abituarsi, come è capitato ache ha firmato sia Maria di Pablo Larraín che M - Il figlio del secolo di Joe Wright; il primo attualmente al, il secondo in onda da venerdì su Sky. Il costumista fiorentino è ormai da tempo uno dei grandi del settore: due candidature all’Oscar, una ai Bafta, cinque David di Donatello, quattro Nastri d’argento e quattro Ciak d’oro. I premi non saranno tutto, ma, al di là dell’elenco di nomination e vittorie, qualcosa dicono di, laureato in Cultura e Stilismo della moda all’Università di Firenze. Nato e cresciuto a pochissimi chilometri dalla Sesto Fiorentino di un gigante del settore come Piero Tosi.