Quotidiano.net - Consiglio dei ministri 2025: Meloni propone Curcio come Commissario ricostruzione

Leggi su Quotidiano.net

Il primodeidel, a quanto si apprende, si terrà giovedì alle 18. È attesa a breve, ma formalmente non deve passare daldei, la nomina del nuovo direttore del Dis, dopo le dimissioni presentate da Elisabetta Belloni, che scatteranno dal 15 gennaio: la nomina è disposta dal presidente del, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Invece in Cdm,annunciato nei giorni scorsi, la premier Giorgiaproporrà Fabrizio, ex capo della Protezione civile,nuovostraordinario alladopo l'alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche.