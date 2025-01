Venezuelaopposizioni in piazza giovedì

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

1.01 Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana che rivendica la vittoria alle presidenziali del 28 luglio, ha invitato a manifestarevigilia della cerimonia di insediamento del presidente uscente Nicolas Maduro, proclamato vincitore. "Quel giorno rimarrà nella storia come il giorno in cui il Venezuela ha detto: basta! La libertà non si elemosina, si conquista, si guadagna," ha dichiarato Machado. L'opposizione, che ha denunciato frodi elettorali, non ha più indetto grandi proteste da settimane.