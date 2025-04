Ilrestodelcarlino.it - Maraldo direttore Ast: "Una notte insonne, l’emozione è grande. Pace con i sindacati"

Antonelloè il nuovodell’Ast di Ascoli. Succede a Nicoletta Natalini che ha lasciato l’incarico circa un mese fa. Dottor, dopo tante voci è arrivata l’ufficialità. "Confesso di sentirmi un po’ ’tritato’ dopo unache non ho dormito. E’ stata una serata complessa, emozionante, di attesa; adesso sto ricevendo tanti messaggi di stima e rallegramenti e mi accingo a partire per Ascoli, non prima di aver salutato qui in Basilicata, dove mi sono trovato molto bene. Sono molto contento e anche molto emozionato perché qui lascio dei rapporti personali che avevo consolidato in questi quasi due anni. Lascio belle persone, ma sono felice di tornare a casa". Sarà certamente al corrente che non eredita una realtà tranquilla e ordinata nell’Ast di Ascoli. "Ne sono consapevole, perché ho vissuto 10 anni ad Ascoli, 12 a San Benedetto e adesso vivo a Grottammare; e poi perché ho lavorato 9 anni a San Benedetto e 6 anni in Ascoli.